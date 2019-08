Preliminari Champions, ride la Lazio: Olympiacos virtualmente qualificato

Ottime notizie anche stasera per la Lazio dall'andata dei preliminari di Champions League. I biancocelesti tifavano l'Olympiacos (come ieri l'Ajax e il Bruges) per il discorso testa di serie in Europa League e i greci hanno strapazzato il Krasnodar. Rotondo 4-0 ad Atene e qualificazione praticamente archiviata prima del ritorno in Russia. Nelle altre due sfide pareggio per 2-2 a Berna tra Young Boys e Stella Rossa e vittoria casalinga per 2-0 della Dinamo Zagabria sul Rosenborg. Ritorno nella giornata di martedì.

Pubblicato il 21-08 alle 22.54