Premier League, l'ex Pedro Neto ribalta Giroud: "Che partita!". E Milinkovic risponde

Giroud apre le danze, poi i Wolves la riprendono e fanno festa al 92esimo grazie al diagonale preciso di Pedro Neto. Chelsea battuto, steso nel finale. Una gioia incredibile per il talentino portoghese ex Lazio, che continua ad incantare in Inghilterra. "Che partita, è questo il motivo per il quale amo il calcio", ha scritto Pedro Neto. Fra i commenti entusiasti anche quelli degli ex compagni, fra i quali spunta Milinkovic. Quello del serbo è un messaggio d'incoraggiamento: "Baby, continua così".

