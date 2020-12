Lazio, mai un inizio così deludente con Inzaghi: l'ultima volta fu con Pioli

Tempo di riflessioni in casa Lazio, sarà necessario per i biancocelesti analizzare il momento e ripartire al più presto. Gli ultimi due impegni del 2020 mettono davanti Napoli e Milan, avversari di certo fra i più in forma del campionato. Ecco perché le prossime gare saranno fondamentali per continuare a credere nel quarto posto. Le altre vanno forte, la Lazio invece è irriconoscibile. Mai nell'era Inzaghi erano stati totalizzati così pochi punti (18), in così tante partite (12). L'ultima volta coincise con il secondo anno di Stefano Pioli nel 2015/2016, la stagione nella quale Inzaghi subentrò nelle ultime sette gare proprio all'attuale tecnico del Milan. Serve invertire la rotta se si vuole ancora essere grandi.

