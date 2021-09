Premier League, minirivoluzione nel tifo: si torna in piedi negli stadi

Il Governo inglese ha deciso di concedere ai tifosi la possibilità di assistere alle partite in Premier League e in Championship in piedi, in apposite aree che verranno individuate all’interno dello stadio. Da gennaio 2022 fino alla fine della stagione i supporter potranno sostenere la propria squadra, con le dovute misure di sicurezza, nelle safe standing areas. È un piccolo passo in avanti, una minirivoluzione nel tifo. L’ultima volta che gli inglesi hanno assistito a un match in piedi risale al 1989, la strage di Hillsborough nella quale persero la vita 96 persone travolte dalla folla.

