Premio Colalucci, l’avvocato Conte: “C’è stato un derby traumatico per me”

Presente al ristorante della Casa del Jazz, in occasione dell'ottava edizione del Premio Giuseppe Colalucci, noto giornalista scomparso nel 1984, Antonio Conte, avvocato che ha curato a lungo gli interessi dell'AS Roma e di calciatori come Totti, Cassano e Mexes, ha preso la parola. L'avvocato con una lunga esperienza al fianco del club giallorosso ha rievocato un ricordo tutt'altro che felice. Il derby giocato il 28 novembre 1976 e perso dalla Roma contro la Lazio di Vinicio deciso da una rete al quarantesimo minuto di Bruno Giordano. Le parole di Conte sono abbastanza chiare: "Uno dei traumi più grandi che ho avuto è il derby perso 1-0 col gol di Giordano"