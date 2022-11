Primavera, Dutu: “Ci stiamo riprendendo. Prima squadra? Sono felice che…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Dutu, difensore della Lazio Primavera, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare un punto su questo inizio di stagione ed esprimere le sensazioni in vista della prossima sfida col Pescara. Queste le parole: “Dopo un inizio complicato ci stiamo riprendendo anche grazie al collettivo. Stiamo crescendo come gruppo sia in campo che fuori, nello spogliatoio c’è un clima diverso rispetto al passato. In questa settimana ci siamo allenati bene, speriamo in un buon ritorno in campo. Credo che sia cambiato qualcosa dopo la sconfitta contro l’Imolese perché sappiamo che indossiamo una maglia che va onorata. Durante la pausa ci siamo concentrati sull’aspetto dei reparti e sulla circolazione di palla, abbiamo lavorato bene”

RUOLO - "Nella posizione scelta dal mister mi trovo bene, la squadra sta ottenendo risultati migliori con la nuova veste tattica. Io e Ruggeri ci stiamo trovando bene, sia in campo che fuori”

STAGIONE - “Nonostante la partenza complicata siamo vicini alle squadre di vertice. Se rimaniamo concentrati e lavoriamo bene possiamo fare qualcosa di buono. Contro il Pisa si è vista l’importanza del gruppo, abbiamo sofferto insieme creando anche azioni pericolose nonostante le difficoltà della trasferta e le situazioni del campo. Il campionato Under 18 mi ha aiutato a crescere anche per arrivare al meglio nel campionato Primavera”

PESCARA - “Contro il Pescara sarà una sfida difficile contro una delle formazioni più forti del campionato. Giocare in casa loro non è mai semplice, ma dobbiamo provare a fare risultato per dare continuità e portare avanti le nostre idee di gioco”

PRIMA SQUADRA - “È sempre importante osservare gli allenamenti e i comportamenti dei giocatori della Prima Squadra. Sono molto felice che la Società ci dia la possibilità di allenarci con loro o anche la semplice occasione di osservarli da vicino"

NAZIONALE - “Mi trovo bene sia in Italia che in Romania, sarà una scelta difficile”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE