PRIMAVERA - Lazio, Armini e Raul Moro suonano la carica: "Ripartiamo a testa alta" - FOTO

Una sconfitta che fa male quella di ieri per la Lazio Primavera di mister Menichini che è stata sconfitta in finale di Coppa Italia dalla Fiorentina. Una gara che ha certamente lasciato l'amaro in bocca ai biancocelesti che hanno regalato il primo tempo ai viola e hanno giocato un ottima ripresa. Il giorno dopo è per primo il capitano Nicolò Armini a suonare la carica sui social: "Perdere così fa male, dispiace per aver regalato un tempo ma ripartiamo subito a testa alta". A lui si unisce anche Raul Moro: "Cadere e rialzarsi, nella vita come nel calcio. Orgoglioso dei miei compagni e del torneo che abbiamo fatto. Ora ci tocca continuare a lavorare e lottare per gli obbiettivi che abbiamo ancora davanti. Oggi più che mai: FORZA LAZIO!".

