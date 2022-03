PRIMAVERA - Lazio, Tare: "Che prestazione! 3 punti fondamentali". Poi la dedica a Guerini...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Torna la vittoria in casa Lazio Primavera. I ragazzi di Calori, dopo esser usciti sconfitti dalle ultime gare, perdendo anche il primo posto in classifica, hanno trovato il successo col Frosinone. Etienne Tare ha commentato la prova della squadra su Instagram: "Che gruppo! Grande prestazione da parte di tutti, 3 punti fondamentali per continuare a raggiungere il nostro obiettivo. Questa vittoria la dedico a te amico mio che è già un anno che sei andato via e a mia bisnonna che mi ha lasciato da poco. Un bacio fin lassù".

