Qatar, follia prima della partita con l'Ecuador: deve intervenire la polizia - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È scoppiato il caos nella fan zone, la struttura allestita nel centro di Doha, in Qatar, per permettere ai tifosi di guardare le partite dei Mondiali di calcio su un maxi-schermo. Nel primo giorno di partite, decine di migliaia di tifosi hanno iniziato a spingere per entrare nell'area in cui si trovano, oltre al maxi schermo, posti per comprare birra, vietata nel resto della città. Molti dei tifosi sono stati respinti dalla polizia in tenuta antisommossa, posta a guardia della struttura. Alcuni tifosi hanno pregato gli agenti di farli passare attraverso la fila. Solo a una manciata di donne incinte e di tifosi disabili è stato permesso di entrare nella fan zone attraverso uno speciale ingresso prioritario, poco dopo il calcio d'inizio della partita tra Qatar ed Ecuador.

