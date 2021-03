Quali squadre italiane si qualificheranno nella prossima Champions?

Il campionato italiano si sta facendo sempre più competitivo, e nel corso degli ultimi anni molte squadre si sono rafforzate notevolmente, arrivando a occupare le prime posizioni in modo ancor più costante rispetto al passato. Certo, questo riguarda per lo più le big: ma le stesse big, lo ricordiamo, a parte la Juventus hanno avuto nell’ultimo decennio dei momenti di calo notevole, che le hanno portate a qualificarsi a stento per l’Europa League.

In questa stagione i giochi si son fatti molto più difficili: è tornato a splendere il Milan, la Roma sta giocando un calcio propositivo e brillante, seppur con qualche intoppo, e la stessa sorte tocca al Napoli di Gattuso. L’Inter è solida al primo posto e sembra essere destinata alla vittoria dello Scudetto, secondo un noto bookmaker (qui la recensione dell'operatore italiano). Insomma, il quadro è molto variegato e indicativo di una crescente competitività: ma quali saranno le squadre che otterranno la qualificazione alla prossima Champions League?

Inter

L’Inter ormai sembra essere più che una certezza. I nerazzurri, dopo anni di alti e bassi, di vittorie frenate da sconfitte clamorose e di terzi/quarti posti, con Antonio Conte è tornata a splendere definitivamente, dopo un anno di transizione in cui la Juventus ha vinto il suo nono scudetto di fila.

Grazie ad un gioco molto concreto, ad una difesa solida e all’acquisto di alcuni talenti incredibili, come Hakimi e un ritrovato Eriksen, l’Inter è destinata a vincere senz’altro lo Scudetto - a meno di frenate improvvise e di una rimonta del Milan, non troppo distante - e Conte sarà destinato quindi ad ottenere il trofeo in Italia con due diverse squadre, dopo aver riportato alla vittoria del campionato il Chelsea in Premier League. L’Inter, dunque, si qualificherà sicuramente per la Champions League.

Milan

Gran parte del discorso fatto per l’Inter vale anche per il Milan. I rossoneri sono tornati a giocare come i tifosi avevano sempre sperato: un calcio frizzante, verticale, fatto di giovani talenti che riescono a scambiarsi velocemente il pallone fuori dall’area di rigore e a servire assist all’indomabile ed eterno Ibrahimovic, il quale a 38 anni sta ancora facendo la differenza.

I rossoneri sono seri candidati per la qualificazione in Champions, mancata anche l’anno scorso, che i tifosi sperano di riavere dopo molto tempo.

Juventus

La Juventus, dopo nove anni di scudetti e altre vittorie, sta avendo un campionato davvero difficile e al di sotto delle aspettative dei tifosi. Non della dirigenza, però, che ha affermato di essere ben consapevole del cammino intrapreso e di aver avviato un progetto sul lungo periodo. La Juventus attualmente è terza in campionato e sembra essere destinata a gravitare tra questa e la quarta posizione: la qualificazione alla Champions League non è sicura, anche perché le inseguitrici stanno facendo piuttosto bene.

Atalanta

L’Atalanta al momento è la squadra, assieme all’Inter, con più reti segnate. Una squadra giovane, fresca e in grado di proporre un calcio che raramente si è visto nel campionato italiano. La Dea sembra essere destinata a piazzarsi tra le prime quattro e a strappare un’altra qualificazione alla Champions League, e sarebbe del tutto meritata dato quello che stanno dimostrando in campo.