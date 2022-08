Raduno CAN, Rocchi: "Sono tutti ben preparati. Siamo soddisfatti"

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno all’inizio della stagione e non solo le squadre stanno ultimando la preparazione. Anche gli arbitri, riuniti a Sportilia, stanno seguendo un programma di allenamenti e incontri per poter arrivare pronti all’inizio del campionato. In merito, si è espresso il responsabile della CAN Gianluca Rocchi. Queste le sue parole: “Visto anche il tempo del raduno di quest’anno, essendo prossimi all’inizio dei campionati, gli arbitri sono arrivati qua già ben preparati, come abbiamo verificato dai primi test. Gli arbitri si preparano a casa, seguendo il programma redatto dal nostro preparatore. Siamo soddisfatti. I ragazzi hanno dimostrato tutti di essere atleti al 100 per 100: sono tutti in forma, asciutti e preparati, pronti per i nuovi campionati. In aula cerchiamo di dividere il lavoro in quattro macroaree: offside, fallo di mano, calcio di rigore e fallo in generale. La collaborazione sarà sempre più proficua con gli assistenti di fascia, non solo per il fuorigioco ma per tutte le fasi di ogni match. Abbiamo dodici internazionali e loro stanno cercando di far integrare il prima possibile i nuovi arrivati”. Infine, ha aggiunto: “Faremo diversi incontri in presenza, Coverciano, sia con gli arbitri che con gli assistenti, e poi faremo riunioni online. Apriremo alla stampa le nostre porte: faremo seguire loro i nostri allenamenti sul campo e i nostri lavori in aula”

