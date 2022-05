Real Madrid, Ancelotti nella storia: i complimenti di Nesta - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Carlo Ancelotti, un nome, una garanzia. Con la vittoria sul Liverpool di Klopp in finale,il tecnico nato a Reggiolo è diventato il primo a mettere in bacheca ben quattro Champions League che si aggiungono alle due vinte da giocatore. Il suo Real Madrid è una squadra 'galactica' che non molla mai e che si affida alle giocate dei suoi numerosi top player. Alessandro Nesta, che ha vinto insieme a Carletto due Coppe Campioni una nel 2002/03 e l'altra nel 2006/07 in maglia rossonera, si è complimentato con il suo ex allenatore e grande amico su Instagram. Questo il pensiero dell'ex difensore di Milan e Lazio: "Esattamente 19 anni l’hai alzata a Manchester e ora entri nella storia con la tua quarta Champions League…Complimenti Mister".