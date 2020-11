Real Madrid, Jovic positivo al Covid-19: il comunicato del club

Durante gli impegni internazionali di questa settimana Luka Jovic si è preso la Serbia segnando a raffica ed era pronto a fare lo stesso con la maglia del Real Madrid, ma purtroppo il Coronavirus lo ha bloccato. L'attaccante ha svolto dei test in mattinata che hanno dato risultato positivo e per questo non ha svolto l'allenamento pomeridiano a Valdebebas. I Blancos hanno comunicato la notizia con una nota ufficiale.