Reina e quell'assist direttamente da rinvio: il ricordo del Liverpool - VIDEO

Ha altre mansioni il portiere, ma nel calcio di oggi è importante anche che riesca a gestire la palla con i piedi. Non ha problemi in questo Pepe Reina, uno dei migliori dal punto di vista tecnico, e a parlare per lui sono i fatti. Nella sua esperienza al Liverpool lo spagnolo ha addirittura siglato un assist direttamente da calcio di rinvio. I Reds sfidavano l'Aston Villa e Reina ha pescato con un lancio perfetto il compagno Riera, bravo a ribadire a rete con un tiro al volo. La società inglese ha voluto ricordare quel momento pubblicando il video del gol sui propri canali social.