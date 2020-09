Riapertura stadi, Cangemi spinge per far entrare 3500 tifosi all'Olimpico: la situazione

Sta facendo discutere la riapertura degli impianti sportivi che consente al momento l'ingresso negli stadi a 1000 persone. In attesa di un nuovo decreto, ci si interroga sulla possibilità o meno, (come adattato in Germania), di aprire gli stadi consentendo l'ingresso al 25/30% dei tifosi, basandosi sulla capienza degli impianti. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, Giuseppe Cangemi, vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, starebbe spingendo per far aumentare da 1000 a 3500 il numero dei tifosi che potrà essere presente all'Olmpico per le gare di Lazio e Roma. Tuttavia, per il via libera, servirà l'ok del Cts e un'eventuale delibera del presidente della Regione Lazio Zingaretti.

