DIRETTA – Calciomercato Lazio, Hoedt è a un passo ma prima servono le cessioni

CALCIOMERCATO LAZIO – È Wesley Hoedt, che avrebbe superato la concorrenza di Mustafi, il rinforzo per la difesa. Prestito a 1 milione e diritto di riscatto fissato 8, le cifre della trattativa vicina alla conclusione tra Lazio e Southampton. L'olandese, che ha vestito la maglia biancoceleste tra il 2015 e il 2017, sarebbe pronto a firmare un contratto da 1,7 milioni di euro. Prima di acquistare Hoedt però, i biancocelesti dovranno cedere uno fra Bastos e Wallace. Non si esclude poi un altro arrivo a centrocampo: è stato proposto Gaston Ramirez, in uscita dalla Samp e per il quale sono in corso valutazioni a Formello. Sempre viva ma complicata poi, la pista che porta a Callejon, il quale sembra essere legato all'eventuale cessione di Caicedo.

USCITE – Bastos, che sta valutando l'offerta dell' Al-Shabab, resta il nome più caldo in uscita e il quale consentirebbe l'eventuale arrivo poi di Hoedt. Il più vicino a lasciare la capitale però, è Simone Palombi, vicinissimo all'approdo in prestito al Pisa in Serie B. Un altro giovane che potrebbe lasciare la Lazio, è Bobby Adekanye. Sul classe 99' sarebbe piombato Lo Spezia che cerca rinforzi per restare in A, ma le caratteristiche dell'olandese, (che non ha aperto all'ipotesi ligure) lo rendono prezioso per le rotazioni di Inzaghi. Restano in uscita poi Wallace, Durmisi, Di Gennaro, e Kiyine.

Cagliari - Lazio, Inzaghi si affida di nuovo al tandem Immobile-Correa

Roma, caso Diawara: si dimette il segretario generale Longo

TORNA ALLA HOME PAGE