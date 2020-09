Cagliari - Lazio, Inzaghi si affida di nuovo al tandem Immobile-Correa

Con una settimana di ritardo rispetto alle altre, la Lazio questo sabato darà ufficialmente inizio alla sua stagione. Ad attenderla ci sarà il Cagliari dell'ex Roma Di Francesco, uscito con un punto da Sassuolo nella sua prima sfida. Inzaghi non potrà contare sul nuovo acquisto Vedat Muriqi, fermato in Turchia dal Coronavirus. Ecco allora che, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico piacentino si affiderà alle sue certezze in avanti, ovvero al tandem Correa-Immobile. Il detentore dell'ultima Scarpa d'Oro non è riuscito a timbrare il cartellino nelle amichevoli di quest'estate e ha voglia di tornare sui suoi standard. Il Tucu invece viene da due buone stagioni dal punto di vista realizzativo con 19 gol segnati in totale (9+10) e ha anche deciso il match amichevole contro il Frosinone. L'argentino vorrà ben figurare anche con il tecnico della sua Nazionale Scaloni che lo ha inserito nella lista preliminare dei convocati per le partite di qualificazione al Mondiale del Qatar 2022. È il suo momento, Caicedo è incerto di rimanere nella Capitale e con Muriqi ai box il numero 11 deve caricarsi il peso dell'attacco sulle spalle insieme a Immobile.

