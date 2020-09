Roma, caso Diawara: si dimette il segretario generale Longo

Caos in casa Roma. Proprio oggi è infatti uscita la notizia in base alla quale la squadra di Fonseca, a causa di un errore nella compilazione delle liste per il campionato, potrebbe perdere a tavolino per 0-3 il match disputato l'altro ieri contro il Verona. Come se non bastasse, come riporta Tuttomercatoweb.com, il segretario generale Pantaleo Longo si sarebbe dimesso. Longo era arrivato anche lui dal Torino insieme all'ex ds Petrachi.

