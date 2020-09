Roma, pasticcio Diawara: rischia la sconfitta a tavolino con il Verona

La Roma potrebbe averla combinata grossa. Il club giallorosso ha sbagliato a comunicare la lista dei convocati per la prima giornata di Serie A contro il Verona. Amadou Diawara, centrocampista 23 enne, è stato inserito erroneamente nella lista come under 22. Adesso la squadra di Fonseca rischia la sconfitta a tavolino 3-0 contro l'Hellas, invece dello 0-0 maturato sul campo. La Roma si è presentata al Bentegodi con un under 22 in meno e adesso rischia grosso. Tra l'altro, il centrocampista guineano ha disputato 90' minuti nella gara di sabato scorso.