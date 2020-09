Calciomercato Lazio, Hoedt vicino al ritorno: ecco i dettagli

Wesley Hoedt è sempre più vicino al ritorno in biancoceleste. La Lazio e il Southampton stanno trattando ormai da 48 ore e l'accordo può essere trovato sulla base di un prestito oneroso (circa un milione) con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. La formula è il nodo intorno a cui ruota il buon esito dell'operazione. I Saints preferirebbero l'obbligo, stanno spingendo per questa soluzione, ma gli intermediari che lavorano all'operazione sono convinti di poter strappare il diritto di riscatto e venire quindi incontro alle esigenze della Lazio. Si tratta, si prova a limare le distanze. Inzaghi ha dato il suo ok al ritorno di Hoedt, lo considera un clone di Acerbi, in grado di giocare sia al centro che sul centrosinistra e con un piede raffinato perfetto per impostare da dietro. L'accordo con Wes c'è: contratto da 1,7 milioni a stagione. L'olandese attualmente guadagna oltre due milioni a stagione, ma è disposto a ridursi lo stipendio pur di tornare a Roma. Si procede spediti, in attesa dell'uscita di Bastos...

Pubblicato il 21 settembre