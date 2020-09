Riapertura stadi, De Toma risponde a Spadafora: "Il tifoso va riportato allo stadio"

Massimiliano De Toma, parlamentare appartenente al Gruppo Misto che ha militato in passato nel Movimento 5 Stelle, ha voluto rispondere alle parole di Vincenzo Spadafora di questa mattina. Nonostante la leggera riapertura alla presenza del pubblico negli impianti sportivi annunciata oggi, De Toma si è detto insoddisfatto dell'operato del Ministro dello Sport, affermando che lo sport è l'unico settore in ritardo su questo tema. "Sarebbe troppo semplice regolare il numero di accesso per gli spettatori in base alla capienza di ogni singolo impianto?", ha scritto sul suo profilo Twitter. Queste invece le sue parole apparse su Facebook.

"Tutto seppur lentamente e con tanta disciplina e buona volontà da parte di tutti noi sta tornando alla normalità e anche l’anno scolastico in qualche modo é riuscito a partire.

L’unico settore del quale inspiegabilmente si ritarda la ripartenza é quello sportivo. In questa settimana a Roma si stanno infatti svolgendo gli Internazionali di Tennis e domenica sarà la volta del campionato di calcio: tutto rigorosamente a porte chiuse, certo arrivare ad iniziative come la foto allegata proprio NO, le bambole gonfiabili al posto dei tifosi una scelta scellerata fatta in Corea.

Il tifoso va riportato allo stadio, molto dipende dai comportamenti individuali di ognuno di noi, non potremo stare seduti come prima ma dimostrare di essere un popolo sportivo civile e attenendoci a piccole regole, perché non farlo?

Chissà per quale motivo....questa scelta fatta dall’esecutivo cozza vistosamente con il metro di valutazione usato ad esempio per i cinema per i teatri, per le fiere da tempo tornati a vivere.

Lo sport per Conte & Company non ha forse la stessa dignità.

E così decine di migliaia di appassionati sono e saranno costretti chissà ancora per quanto tempo a restare incollati alle televisioni invece di vivere una sana passione sportiva, senza calcolare i danni in tema di occupazione ed economici che il mondo sportivo sta subendo."

