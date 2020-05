Ripresa Serie A, la FIGC anticipa i tempi: protocollo ultimato e inviato a Spadafora

Giorni fondamentali per il futuro della Serie A, il 28 maggio andrà in scena un incontro decisivo. Intanto, come riporta Sky Sport, la FIGC si sta portando avanti con il lavoro. Infatti il protocollo per le partite per le partite è già stato ultimato e inviato al Ministro dello Sport Spadafora. Si cerca di velocizzare le tempistiche, dunque, visto che la consegna era prevista per domani. Un dettaglio non da poco, visto che Spadafora e il CTS avranno così24 ore in più per studiare il protocollo e valutare modifiche eventuali da proporre.