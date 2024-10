RIVIVI DIRETTA - WOMEN | Lazio - Napoli, un punto a testa. C'è apprensione per Piemonte

Serie A eBay | 6ª giornata

Domenica 13 ottobre 2024, ore 18:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN - NAPOLI 0-0

Un pareggio amaro quello che la Lazio Women porta a casa nella sesta giornata di campionato, al Fersini contro il Napoli non riesce a andare oltre lo 0 a 0. Stesso problema di sempre per le biancocelesti: creano molto, ma finalizzano poco. Diverse le chance sprecate, da Goldoni a Piemonte passando per Visentin. A volte per egoismo, altre per mancanza di lucidità e cattiveria, le ragazze di Grassadonia pagano caro il prezzo della loro poca incisività. Un punto che le vede attualmente al sesto posto a quota sei, distanti tre passi dalla Roma. Una classifica che non rende giustizia alle prestazioni messe in campo finora, ma che purtroppo riflette la difficoltà a fare centro. A rendere la serata ancor più triste, le condizioni di Piemonte che nel tentativo di calciare una conclusione ha subito un infortunio al ginocchio. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

LAZIO WOMEN (4-3-3): Cetinja; Oliviero, D'Auria, Eriksen, Zanoli; Goldoni, Yang (78' Moraca), Simonetti; Le Bihan, Piemonte, Visentin (69' Kajan). A disp.: Karresmaa, Belloumou, Castiello, Colombo, Pittaccio. All.: Grassadonia

NAPOLI (4-4-2): Bacic, Pellingham, Di Marino, Pettenuzzo, Fracaros (41' Lundorf); Novellino (41' Di Giammarino), Bellucci, Muth, Banusic (72' Nambi); Adugbe (46' Moretti), Jelcic (62' Martinovic). A disp.: Beretta, Sandvej, Sliskovic, Sciabica, Langella. All.: Mango

Arbitro: Silvia Gasperotti; Assistenti: Alessandro Parisi - Andrea Maria Masciale; IV Ufficiale: Vito Mattia Losapio

Ammonite: 16' Fracaros (N), 43' Muth (N), 46' Oliviero (L), 55' Pettenuzzo (N), 63' Di Marino (N), 72' Piemonte (L)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: termina qui la sfida al Fersini.

90'+3' Grande occasione per la Lazio, cross di Moraca in area di rigore del Napoli. Si fa vedere Piemonte, ma non riesce a impattare il pallone di pochissimo.

90'+1' Le Bihan su punizione, tiro che spiove sul secondo palo. Ci arriva Bacic che allontana il pericolo.

90' Concessi 5' di recupero.

87' Altro corner per le biancocelesti: Le Bihan calcia sul primo palo, esce Bacic anticipata da Muth che regala una rimessa laterale alle avversarie. Finale convulso al Fersini.

86' Calcio d'angolo per la Lazio, se ne occupa Moraca che crossa basso sul primo palo. La difesa del Napoli chiude bene.

78' Secondo cambio per Grassadonia: entra Moraca al posto di Yang.

76' Corner per il Napoli, il primo della sfida per le partenopee. Dalla bandierina è pronta Bellucci, cross in area Muth la spizza ma la palla finisce oltre la traversa.

72' Ammonita Piemonte per una reazione dopo il contatto con Lundorf.

72' Ultima sostituzione per il Napoli: fuori Banusic, dentro Nambi.

69' Primo cambio per la Lazio: fuori Visentin dentro Kajan.

64' Conclusione forte di Le Bihan, ci mette il piede Muth che deviandola concede l'angolo.

63' Ammonita Di Marino per un fallo su Le Bihan.

62' Altro cambio per il Napoli: fuori Jelcic, dentro Martinovic.

60' Si accendono gli animi in campo, si fa sentire la tensione. Il gioco è spezzettato.

59' Le Bihan, da calcio di punizione, calcia sul secondo palo, ma non impensierisce Bacic che esce e fa sua la sfera.

57' Eccesso di sicurezza di Bacic che sbaglia il controllo e regala alle padrone di casa un calcio d'angolo, il terzo del match per la Lazio.

55' Ammonita Pettenuzzo per un fallo ai danni di Visentin.

52' Calcio di punizione per la Lazio conquistato da Piemonte. Zanoli alla battuta, calcia diretta in porta ma il tiro colpisce la traversa e finisce in out.

49' Occasione per la Lazio: cross di Piemonte per Visentin, ma Bacic intercetta il tiro e anticipa la biancoceleste facendo sua la sfera.

46' Sostituzione per il Napoli: fuori Adugbe, dentro Moretti.

46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio: termina il primo tempo.

45'+1' Ammonita Oliviero per un fallo su Bellucci.

45' Concessi 3' di recupero.

43' Ammonita Muth per un fallo su Cetinja.

41' Doppio cambio per il Napoli: fuori Novellino per Di Giammarino e Fracaros per Lundorf.

40' Cross sul secondo palo di Oliviero, non ci arriva Goldoni.

39' Velo di Le Bihan per Goldoni che tenta un tiro cross, ma sbaglia e Bacic esce senza problemi.

35' Altra chance per le biancocelesti: cross preciso di Oliviero in area, Visentin tenta la conclusione ma Bacic respinge.

33' Grande occasione per la Lazio con Eleonora Goldoni che, su un cross perfetto di Oliviero, di testa cerca di infilare la palla alle spalle di Bacic.

30' Il Napoli è un po' spaccato e Le Bihan cerca di guadagnare un po' di metri.

28' Oliviero commette fallo e regala un calcio di punizione alle avversarie. Fracaros alla battuta, dritta in area di rigore ma la difesa biancoceleste allontana.

24' Primo corner del match per le biancocelesti: Simonetti dalla bandierina, ma non crossa e opta per uno scambio corto vanificando così la chance del gol.

23' Spreca ancora la Lazio con Piemonte che non riesce a sfruttare l'assist di Le Bihan.

22' Si sgola dalla panchina Grassadonia che chiede maggiore velocità alle sue ragazze.

20' Brivido per la Lazio. Calcio di punizione in favore del Napoli, Fracaros calcia col mancino in area di rigore. Esce Cetinja che riesce a bloccare in tre tempi.

17' Primo tiro nello specchio della porta da parte della Lazio con Simonetti che ci prova sfruttando un calcio di punizione, ma Bacic non si lascia sorprendere.

16' Intervento di Fracaros su Visentin, l'arbitro interviene ammonendo il difensore del Napoli.

14' Yang conquista campo e attacca in area del Napoli, serve poi Goldoni che calcia la conclusione. Il tiro è ribattuto e ci prova anche Le Bihan, ma la difesa del Napoli chiude bene. Occasione sprecata dalla Lazio.

13' Riprende il gioco col Napoli che va subito in profondità, ma Cetinja interviene con facilità e fa sua la sfera.

11' Di Marino resta a terra dopo un contrasto con Piemonte, l'arbitro ferma il gioco e entrano in campo i sanitari del Napoli.

4' Primo squillo del Napoli con Adugbe che, servita da Muth, è arrivata alla conclusione, ma Cetinja ci ha messo i pugni e Eriksen ha poi allontanato il pericolo.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match con la Lazio che manovra il primo pallone.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Napoli, valida per la sesta giornata di Serie A Femminile. Le biancocelesti, reduci dalla prima vittoria stagionale, puntano a replicare quanto fatto nella gara col Sassuolo per conquistare altri tre punti preziosi e dare continuità alle prestazioni. Di fronte si ritroveranno le azzurre che, dopo la sconfitta subita contro il Milan, entreranno in campo con la voglia di riscattarsi e di portare a casa quanti più punti possibili. Appuntamento col fischio d'inizio alle 18.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE