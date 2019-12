RIYAD - Lazio, dalla comunicazione al marketing: che successo in Arabia Saudita

RIYAD - La voglia di Lazio non si ferma mai neanche a poche ore dal match. Tanti i tifosi arabi che continuano a far capolino nell'hotel che accoglie la squadra di Simone Inzaghi. Gli autografi fioccano, così come le richieste di foto. Non solo per i protagonisti in campo, ma anche per i personaggi che il club lo vivono dietro una scrivania. Questo è il caso del marketing con Laura Zaccheo e Marco Canigiani, impegnati con gli sponsor a margine della Coca Cola Supercup, oppure della moglie del presidente Lotito, Cristina Mezzaroma chiamata a rappresentare il lato rosa del club. Nei suoi appuntamenti istituzionali con la Principessa Saudita è sempre accompagnata da Annamaria Nastri, che nella Lazio lavora a stretto contatto con Marketing e dirigenza. Il presidente Lotito e il giovane Enrico sono tra i più disponibili verso i tifosi. Igli Tare invece è il gigante silenzioso ricercato invano dai media locali. Lui come Peruzzi (sempre sorridente), raramente rilascia dichiarazioni. Loro sono i supervisori della squadra: coloro che non abbassano mai l'attenzione alla vigilia di una finale. Chi invece ha fatto il pieno di consensi è il Direttore della comunicazione Stefano De Martino. Intervistato dalle tv locali ha illustrato il progetto media della Lazio. Il club si è presentato a Riyad con la rivista ufficiale del club "Lazio Style Magazine" da lui diretta tradotta in Inglese, che oggi è entrata nelle stanze dei bottoni Sauditi. L'Ambasciatore è tifoso laziale e la simpatia verso il club ha contagiato anche la corona. Foto, sorrisi e autografi, insomma l'operazione simpatia Lazio si è appena compiuta. Ora tocca al campo recitare il resto. La compagine allenata da SuperSimo dovrà dare il 110%, senza paura. Ora sarà sfida vera: di fronte c'è la Juventus, in palio una coppa, anzi una Supercoppa: la Lazio è pronta.