Roma | Allarme traffico, troppe auto: Comune studia misure contro le vetture private

L'emergenza traffico a Roma non accenna a diminuire. Secondo un recente rapporto di Legambiente, aggiornato al 2024, nella capitale circolano ben 66 auto ogni 100 abitanti. In altre parole, per ogni 10 cittadini romani ci sono almeno 6 macchine e mezzo. Un dato preoccupante che rende evidente la difficoltà della città nel promuovere una mobilità alternativa, nonostante gli investimenti previsti.

Il problema è aggravato dal fatto che il 59,3% degli spostamenti giornalieri a Roma avviene utilizzando esclusivamente l'automobile, anche se circa la metà di questi tragitti non supera i 6 chilometri di distanza. Un quadro poco incoraggiante, che testimonia l'incapacità, almeno per ora, di convincere i cittadini a lasciare l'auto a casa e preferire mezzi alternativi o sostenibili per gli spostamenti brevi.

Parallelamente cresce l'allarme per la situazione del trasporto pubblico locale: il numero di spostamenti annuali pro capite tramite mezzi pubblici è drasticamente calato da 343 a 259. Un dato significativo che evidenzia una sempre minore fiducia dei romani nei confronti del trasporto pubblico, a causa, probabilmente, di disservizi e carenze strutturali che rendono poco attrattiva questa opzione.

Anche la mobilità sostenibile fatica ad affermarsi: nonostante l'ampliamento della rete ciclabile – che vedrà aggiunti altri 93 chilometri nel corso del 2025 ai 321 chilometri già esistenti – solamente lo 0,6% dei romani utilizza quotidianamente la bicicletta come mezzo di trasporto principale. Una percentuale che risulta decisamente bassa rispetto alle aspettative e agli obiettivi che la Capitale si è posta per ridurre traffico e inquinamento atmosferico.

Davanti a questi numeri preoccupanti, il Comune di Roma ha dichiarato di voler intervenire in modo drastico, aumentando le zone pedonali e accelerando la realizzazione di ulteriori piste ciclabili. Dal Campidoglio arriva un messaggio chiaro e perentorio: "Bisogna assolutamente ridurre il numero delle automobili in circolazione attraverso pedonalizzazioni e aumento delle piste ciclabili". Un imperativo che potrebbe segnare, almeno nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, una svolta definitiva per la mobilità cittadina.