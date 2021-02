Roma, Appio Latino / Investito da una smart, "Mimmo" il tabaccaio non ce l'ha fatta: un grande laziale

Non ce l'ha fatta Domenica Proto, conosciuto da tutti come "Mimmo", storico tabaccaio di Piazza Epiro. Grande tifoso della Lazio, ha lottato dalle 21 di giovedì sera, quando è stato investito da una Smart all'altezza dell'intersezione con via Mauritania. Troppo gravi, purtroppo, le lesioni riportate dal 46enne. Il quartiere Appio Latino si è chiuso nel lutto, reale e virtuale vista la cassa di risonanza che l'incidente ha avuto sui social. Ricoverato al San Giovanni in codice rosso, una volta entrato in coma, non si è più svegliato. Tanti i testimoni presenti al momento dell'impatto. Gli agenti del VII gruppo Appio della Polizia Locale dei Roma Capitale stanno verificando se, incrociando i rilievi effettuati e le dichiarazioni verbalizzate, l'impatto sia avvenuto sulle strisce pedonali. Un investimento "violento" considerando che il parabrezza della Smart, visibile anche in alcune foto amatoriali, è andato distrutto. Il conducente, un uomo di 60 anni, si è fermato a prestare soccorso e, sottoposto agli esami tossicologici di rito, è risultato negativo.