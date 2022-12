Roma, Austini e la stoccata a Mourinho: "Qui legati agli allenatori solo per..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Francesco Fontana

Durante la trasmissione mattutina su TeleRadioStereo, il giornalista del Tempo, Alessandro Austini, ha detto la sua sulla questione allenatori in casa Roma: "Credo che la società in passato abbia sondato il terreno con Gattuso, nel post Ranieri. Ma non capisco come sia possibile giudicare Spalletti come Attila e Claudio come un salvatore... quell'anno arrivammo sesti. Credo sia una questione di sentimenti".