Roma: Borja Mayoral in posa con Totti, ma sullo sfondo spunta Lulic - FOTO

Era il 27 marzo 2017, più di 3 anni fa, quanto Italia e Spagna under 21 si affrontavano allo Stadio Olimpico in un'amichevole prima dell'Europeo di categoria. Il match si conclude 2-1 per gli ospiti con i gol nella prima frazione di Saul Niguez e Borja Mayoral, oggi atteso a Ciampino per le visite mediche con la Roma.Nella ripresa gli uomini di Di Biagio tentano la rimonta ma riescono a trovare solo il gol che accorcia le distanze con Pellegrini. Tra le fila degli azzurri, c'era in campo anche Cataldi.

LULIC SULLO SFONDO - A distanza di tre anni,nel giorno del suo passaggio alla Roma, è spuntata una foto di Borja Mayoral negli spogliatoi accanto al posto e alla foto di Totti. Immagine che adesso sta facendo il giro del web, ma nessuno si è accorto di un piccolo particolare sullo sfondo. Sulla lavagna tattica c'è scritto chiaramente "LULIC 71", in ricordo di quella meravigliosa Coppa Italia del 2013. Chi sia stato a scriverla resterà un mistero e l'avventura dell'attaccante spagnolo in giallorosso poteva iniziare in modo migliore.

