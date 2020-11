Roma, Bruno Peres esagera con il volume della musica e i vicini chiamano la polizia

Una visita inaspettata quella di ieri per il calciatore della Roma Bruno Peres. Il brasiliano infatti era nella sua abitazione all'Eur quando ha visto bussare alla sua porta una volante della polizia. Il motivo? La musica che ascoltava era talmente ad alto volume da costringere i vicini a chiamare le forze dell'ordine. Come riporta Leggo i poliziotti hanno invitato gli inquilini del palazzo a sporgere querela per disturbo e molestie alla quiete pubblica anche se nell’orario in cui è accaduto il fatto non sono previste limitazioni dei decibel per musica e lavori di restauro.

Lazio, Reina: "Inzaghi è stato chiaro fin da subito con me. E sul derby..."

SONDAGGIO - Lazio - Juventus, ecco il vostro migliore in campo

TORNA ALLA HOME PAGE