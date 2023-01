Roma, continua il pressing del Tottenham su Zaniolo, ma Paratici...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La situazione tra la Roma e Zaniolo non è troppo idilliaca in questa fase. Il calciatore dopo i fischi ricevuto in occasione del match di Coppa Italia contro il Genoa sembra propenso a cambiare aria. Dal canto suo la società giallorossa deve prendere una decisione visto che il calciatore è in scadenza a giugno 2024. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport al momento la squadra più interessata al classe '99 sembra essere il Tottenham. Gli Spurs godono dei favori del numero 22 della Roma ma sono abbastanza lontani dalle richieste dei Friedkin. Il direttore sportivo dei londinesi Fabio Paratici avrebbe proposto un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro più bonus a patto che si verifichino alcune condizioni, ovvero la qualificazione in Champions League da parte della squadra di Conte e un numero minimo di presenze da titolare da parte del giocatore. Cifre e modalità però non sembrano in linea con le aspettative della dirigenza romanista. Le alternative Leicester e West Ham invece non piacciono al giocatore che vorrebbe misurarsi con una realtà un po' più blasonata.