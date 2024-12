Roma, Hummels punta la Lazio: il messaggio social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Roma e Milan si sono divise la posta in palio nel match andanto in scena ieri a San Siro, un punto che non sposta molto in classifica a nessuna delle due. Per le ambizioni di entrambe era necessaria una vittoria, soprattutto per i giallorossi impegnati nella risalita dalla zona bassa della graduatoria. La squadra di Ranieri nel prossimo turno affronterà la Lazio, il derby è in programma il 5 gennaio. Un banco di prova enorme per il tecnico e i suoi che sono già focalizzati sulla sfida. A testimonianza di ciò, le parole di Hummels che dopo il pareggio contro i rossoneri, via social, ha scritto: "Buon risultato per l'ultima partita del 2024, non perfetto ma siamo sulla strada giusta. Ora tutto sulla prima partita del 2025".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE