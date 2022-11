Roma, i tifosi condannano Ibanez e Abraham: è bufera social sui colpevoli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il derby perso è un boccone troppo amaro da mandare giù. Lo sanno bene i tifosi della Roma che ieri mattina si sono svegliati sperando di aver solo sognato l'assurdo errore di Roger Ibanez e la sterilità dei tiri di Tammy Abraham. I due calciatori giallorossi sono stati letteralmente presi di mira sui social: la stragrande maggioranza dei supporter condanna il brasiliano, il quale è stato difeso dalla moglie che ha chiesto maggiore rispetto nei confronti del marito, a sorpresa non convocato per i Mondiali in Qatar. Sono brutte giornate anche per Abraham: l'attaccante è stato colpevolizzato non solo per i suoi gol mancati, ma proprio per il non saper tirare neanche in porta.