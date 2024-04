Roma, inviata lettera alla Lega Serie A per non favorire il Leverkusen: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma affronterà il Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League. La gara d'andata è fissata per il 2 maggio allo Stadio Olimpico: la società giallorossa per questo ha inviato ieri sera una lettera alla Lega Serie A per chiedere di poter disputare il recupero della partita contro l'Udinese in concomitanza con Atalanta - Fiorentina, rinviata per la scomparsa di Joe Barone. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Roma avrebbe spiegato le motivazione tecnico-regolamentari riguardo l'impossibilità di affrontare l'incontro di Udine il prossimo 25 aprile, ovvero tra Bologna (lunedì) e Napoli (domenica). Così facendo, il Leverkusen avrebbe più giorni per preparare la semifinale d'andata giocando di sabato in Bundesliga. Secondo i giallorossi sarebbe paradossale che i tedeschi possano beneficiare di una programmazione migliore con più giorni di riposo: a detta loro ne vade il blasone italiano in Europa e i risultati del Ranking UEFA.