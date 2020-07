Roma, la festa a Trinità dei Monti: la Digos indaga per identificare i partecipanti

Sono in corso le indagini degli agenti della Digos per identificare i partecipanti alla manifestazione organizzata due sere fa dai tifosi della Roma in occasione dell'anniversario della loro squadra. I sostenitori giallorossi, che hanno riempito la scalinata di Trinità dei Monti intonando cori e accendendo fumogeni, rischierebbero la denuncia per manifestazione non autorizzata, con tutti i provvedimenti amministrativi del caso. Dalla scorsa estate, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non soltanto è vietato bivaccare con cibi e bevande sui celebri scalini che portano a Piazza di Spagna, ma anche solamente sedersi. "La polizia locale era a disposizione delle direttive della Questura in occasione della manifestazione dei tifosi della Roma per l'anniversario della squadra sulla scalinata di Trinità dei Monti", riferisce il Comando della polizia locale, aggiungendo che "l'evento è stato gestito dalla Questura in quanto rientrava in un settore di ordine pubblico e sicurezza".

Lazio - Cagliari, scambio di saluti via social tra Immobile e Pisacane - FT

Lazio - Cagliari, le pagelle dei quotidiani: il centrocampo domina, Immobile da copertina

TORNA ALLA HOMEPAGE