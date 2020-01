Roma - Lazio, Canigiani: "Restano 400 biglietti. Ci saranno 20 mila laziali"

Un Olimpico come non si vedeva da tempo. Almeno per quanto riguarda la cornice rappresentata dai tifosi laziali in trasferta, saranno tantissimi. E , nonostante Roma - Lazio sia alle porte, c'è ancora una leggera disponibilità per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti. Ne ha parlato il Responsabile Marketing biancoceleste, Marco Canigiani, intervenuto a Lazio Style Channel: "Sarà possibile acquistare i tagliandi per i Distinti Nord-Est fino all'inizio della partita di domani, la vendita è stata prorogata, sono rimasti 400 biglietti circa. Il resto del settore è esaurito, siamo intorno ai 20 mila tifosi biancocelesti, compresi quelli che saranno in Monte Mario. Numeri importanti, che non si vedevano da tempo in un derby giocato da calendario in trasferta".

ROMA - LAZIO, OLIMPICO TUTTO ESAURITO

CALCIOMERCATO LAZIO, PARLA COENTRAO

TORNA ALLA HOMEPAGE