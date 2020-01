Roma - Lazio, sarà tutto esaurito: 60mila spettatori per il derby

Saranno 60 mila spettatori per Roma - Lazio. Si prevede il tutto esaurito per il derby della Capitale. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, in vendita sono rimasti pochi tagliandi per i Distinti Nord-Est, per la Tribuna Monte Mario e la Tribuna Tevere. Tra oggi e domani è prevedibile un assalto alla biglietteria per accaparrarsi gli ultimi posti disponibili. L' Olimpico sarà blindato: il piano di sicurezza è stato fissato, ci saranno duemila agenti in servizio oltre la Digos. I cancelli dello stadio apriranno alle 15.30: i tifosi della Lazio sono stati invitati ad arrivare da Ponte Milvio, mentre i romanisti dal versante Ponte Duca D'Aosta - Ponte della Musica. Il fischio d'inizio è fissato alle 18, ma 5 ore prima (alle 13) scatterà lo sgombero dei veicoli in zona stadio. Da tre ore prima fino a due ore dopo ci sarà il divieto di vendita "per asporto di bevande in contenitori di vetro". Inoltre c'è da segnalare il blocco del traffico (i veicoli più inquinanti non potranno circolare nella Fascia Verde) e la chiusura della Galleria Giovanni XXIII per lavori.

Roma - Lazio, le probabili formazioni

Roma - Lazio, dove vedere la partita in tv

TORNA ALLA HOMEPAGE