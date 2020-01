Roma - Lazio, la diretta: dove vedere il derby in tv e in streaming

DOVE VEDERE ROMA - LAZIO IN TV E STREAMING - La Coppa Italia da lasciare alle spalle, il derby come prossimo obiettivo. Roma - Lazio: la partita delle partite. In programma domenica 26 gennaio alle ore 18:00, ovviamente allo Stadio Olimpico. Che sarà quello delle grandi occasioni, quasi sold out. Per i tanti tifosi biancocelesti che saranno obbligati a restare a casa, dunque, la diretta del match sarà visibile in esclusiva Sky (per i soli abbonati calcio, ndr) sul canale 202 (Sky Sport Serie A). Stesso canale anche in streaming per pc, tablet e smartphone raggiungibile tramite l'app di Sky Go.

