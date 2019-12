Roma, Lulic brucia ancora: bufera per le parole di Pruzzo

Di due giorni fa sono le parole di Pruzzo su Lulic: "È diventato il mio mito. Lui è un operaio, ogni tanto va fuori giri, ma dimostra quanto possano essere utili questi calciatori in un contesto di alto livello come quello della Lazio". Da lì in poi si è scatenata una bufera tra i tifosi della Roma nei confronti dell'ex attaccante. Sui social sono tanti gli insulti, addirittura è stata avviata un'azione per la cancellazione di Pruzzo dalla hall of fame giallorossa. Il nome di Lulic fa ancora male, dal 26 maggio è una ferita che non si rimargina per i romanisti. E lo scorso 22 dicembre, il gol del capitano biancoceleste ha acuito la disperazione.

