Roma, Maurizio Costanzo bacchetta Abraham: "Non segna, forse è rimasto indietro nel tempo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tammy Abraham non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti in giallorosso. L'attaccante ha infatti siglato la sua ultima rete il 12 settembre, troppo poco per le aspettative che in casa Roma si hanno su di lui. A non apprezzare particolarmente l'andamento dell'inglese è Maurizio Costanzo che nella sua rubrica sul Corriere dello Sport ha così affermato: "A proposito di giocatori della Roma, Abraham ha segnato l'ultima rete il 12 settembre. Forse, deve rimettersi a posto il calendario che magari è indietro nel tempo o l'orologio, ugualmente fermo a chissà quando".