Roma, Mkhitaryan verso il derby: "Pedro? Sarà meglio sentirci dopo la partita"

Archiviata la 5ª giornata di Serie A, Roma e Lazio sono già proiettate verso il derby della Capitale. Domenica allo stadio Olimpico si consumerà la straccitadina e Mkhitaryan, al termine della sfida contro l'Udinese, ne ha parlato ai microfoni di Sky: "Tre punti importanti in vista del derby di domenica. Abbiamo perso il nostro capitano che trascina la squadra, è stato un errore e speriamo non succedano più cose del genere. Il secondo giallo non c’era. Ruolo? Deciderà il mister dove giocherò, l’importante è dare il mio contributo e vincere la partita. Pedro? Sarà meglio sentirci dopo la partita, prima tutti pensiamo alla gara. Saremo tutti concentrati sulla gara, dopo avremo modo di parlare".