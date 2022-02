Roma, Mourinho la spara grossa: “Agli occhi del potere siamo piccolini”

Una beffa incredibile quella dell'Olimpico per la Roma. I giallorossi non sono andati oltre il pareggio contro il Genoa rimasto in dieci negli ultimi venti minuti. Soprattutto il gol annullato a Zaniolo nel finale ha scatenato le polemiche. Queste le parole del tecnico Mourinho ai microfoni di Dazn alla fine della gara: "Non voglio commentare il gol annullato, non commento né il gol, né il cartellino rosso. Preferisco evitare di parlare di questo incidente. Ci sarebbe tanto da dire, se l'arbitro ha deciso bene il gioco più bello del mondo, ovvero il calcio, è cambiato e ora c'è un altro sport. Se quello secondo l'arbitro è un fallo allora il gioco non è lo stesso, non è calcio dobbiamo trovare un altro nome. Se l'arbitro ha sbagliato sarà il primo a essere scontento di quanto fatto e per noi della Roma è un dejavù, qualcosa già accaduto in questa stagione. La Roma è piccola agli occhi del potere.

Il Genoa gioca disperatamente per i punti salvezza e per questo motivo gioca una partita brutta ma che gli fa portare a casa un punto. Non è una critica la mia, se fossi nella loro posizione farei lo stesso ma è difficile giocare contro una squadra che si pone in questo modo. Per la prima volta oggi ho sentito che anche la panchina poteva aiutarci a vincere le partita".