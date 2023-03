Roma, Mourinho negli spogliatoi alla fine del match: ecco cosa ha detto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Come ogni derby che si rispetti anche in quello disputato nel pomeriggio di ieri, e vinto dalla Lazio grazie alla rete di Zaccagni, le polemiche non sono mancate. Nervosismo, provocazioni, che sono proseguite anche dopo il triplice fischio di Massa e negli spogliatoi. All'interno della pancia dell'Olimpico, anche se in realtà non gli era permesso causa squalifica, il tecnico Mourinho ha parlato alla squadra.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il discorso del portoghese sarebbe stato meno furioso del solito: "Abbiamo fatto errori, ma ora non dobbiamo mollare", queste le sue parole alla squadra dopo il ko.