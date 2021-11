Roma, Mourinho si lamenta ancora: "Ci mancano due rigori netti. Dubbi? Guardali in tv..."

Dopo il 6 a 1 subito all'andata, la Roma deve accontentarsi del pareggio per 2 a 2 all'Olimpico contro il Bodo Glimt. Al centro della discussione alcune scelte arbitrali, sottolineate anche da José Mounrinho nel corso dell'intervista post partita rilasciata a Sky Sport: "Un risultato che va stretto? Penso di sì, non abbiamo fatto una grande partita e tecnicamente abbiamo sbagliato tanto anche nel primo tempo e in fase di costruzione ogni pallone tra Darboe e Veretout era palla persa. C'erano due rigori nettissimi. La gente può parlare di quel che vuole, loro due tiri e due gol, noi non so quanti tiri e due gol. E c'erano due rigori netti. Non ho nessun problema con l'arbitro, che tornerà dritto in Grecia. Nella prima partita abbiamo perso 6-1 e non ho detto niente sull'arbitro perché era colpa nostra, ma oggi mi dispiace, devo dire qualcosa in più: due rigori netti sono tanti".

Il tecnico della Roma ha rincarato la dose ai microfoni di Dazn: "Tu pensi sia dubbio? Guardalo in tv. Sono due rigori netti. Posso dire che abbiamo giocato male ma due rigori sono tanti e influenzano il modo in cui si sviluppa la partita. Loro hanno fatto due tiri in porta e due gol. Noi due gol, due rigori netti e 4-5 occasioni in più. Abbiamo sbagliato tanto ma la realtà è che c’erano due rigori netti".

