Roma, niente derby per Cristante: Ranieri ora studia la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Il derby di Roma non vedrà la presenza di Bryan Cristante. Il giocatore di Ranieri infatti deve rinviare ancora il suo rientro a causa dell’infortunio alla caviglia riportato il 2 dicembre, nel secondo tempo contro l’Atalanta. Nelle ultime ore era andato in Svizzera, a St. Moritz, nella clinica di fiducia della famiglia Friedkin. Come riporta il Corriere dello Sport, la visita si è resa necessaria perché Cristante, dopo quasi un mese, sentiva dolore e non riusciva ad allenarsi e la Roma voleva escludere la necessità di un intervento chirurgico.

L’ortopedico ha raccomandato una terapia conservativa, che dovrebbe durare un altro paio di settimane. Per il derby contro la Lazio è lui l’unico sicuro indisponibile. Da domani, con l’open day al Tre Fontane, Ranieri studierà la formazione migliore per sorprendere Baroni, con l’obiettivo di accorciare la spaventosa distanza in classifica (-15). La formazione dovrebbe comunque essere molto simile alle ultime due: 3-4-2-1, o 3-5-2, con il ballottaggio tra Pisilli ed El Shaarawy.