Roma, Pedro campione d'ottobre: "Raggiungeremo lo scudetto"

Se la Lazio non passa a Genova contro la Samp va sicuramente meglio alla Roma, che si sbarazza del Benevento con cinque gol. Pedro va di nuovo in rete e nel post partita dimostra di essere già ben calato nell'ambiente giallorosso con una piccola sparata per una squadra che viene da più di una stagione in chiaroscuro: "La Roma sta crescendo, fare cinque gol non capita sempre e sicuramente possiamo raggiungere il nostro obiettivo, cioè lo scudetto". Attenzione a fare certi proclami da quelle parti, c'è già chi si è scottato: citofonare Nainggolan.

