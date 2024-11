Roma, per la panchina spunta Oronzo Canà! Lino Banfi sceglie l'ironia - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo l'esonero di Ivan Juric, c'è grande attesa in casa Roma per scegliere il nuovo allenatore. Tra Mancini e le piste straniere, a sorpresa spunta Oronzo Canà. Lino Banfi, infatti, ha registrato un video ironico che sta facendo il giro del web. L'attore, tifoso romanista, ha portato sui suoi canali un video mentre parla in inglese con i Friedkin e accetta il ruolo di allenatore. Chiaro il riferimento al film cult degli anni 80' in cui l'attore pugliese interpretava il tecnico della favola Longobarda neo promossa in Serie A e ingaggiato per la salvezza. Una bella frecciata in una polveriera che sta colpendo i giallorossi in queste ultime settimane.