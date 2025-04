Roma, Ranieri: "Ecco cosa servirà per battere la Lazio. Baroni? Nessuno ci credeva, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Un giorno ancora d'attesa, domani alle 20:45 l'arbitro fischierà il calcio d'inizio del derby. Una gara cruciale per Lazio e Roma, dal peso specifico non indifferente per il finale di stagione di entrambe. Dopo aver parlato in conferenza stampa, Ranieri ha rilasciato un'intervista anche ai microfoni di Dazn in cui ha affermato: "Come descriverei il derby a chi non lo ha vissuto? Gli direi di venire allo stadio perché non ci sono parole, un evento del genere va vissuto come il Palio di Siena, ad esempio. Sono sensazioni che vanno solo vissute".

"Come sto vivendo l'attesa? Lo sto vivendo in maniera normale, non sarà mai una partita come le altre, ci sono gli sfottò e la supremazia cittadina in palio. So che è una gara importante per noi".

"Cosa servirà per battere la Lazio? Serve tanta attenzione e determinazione perché la Lazio e Baroni stanno facendo bene. Nessuno gli dava credito eppure finora hanno onorato la stagione con i punti e con il gioco. Sarà una partita difficile per entrambi".

"Cosa ha lasciato il 2-0 dell'andata? La gara di andata, come quelle vissute dopo, è stata importante. Ogni partita, a prescindere dal risultato, va però messa alle spalle. Se perdi e ti abbatti è sbagliato. Fondamentale pensare a una gara alla volta. Ora c'è il derby e dobbiamo dare tutto per i nostri tifosi".

