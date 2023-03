Roma - Sassuolo, follia di Kumbulla su Berardi: rigore e rosso, salta il derby

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Succede di tutto nel primo tempo dell'Olimpico nella gara tra Roma e Sassuolo con la squadra di Dionisi in vantaggio per 1-3. Nel finale di primo tempo infatti i giallorossi sono rimasti in dieci per l’espulsione di Kumbulla che quindi salterà il derby contro la Lazio. Decisione presa dal direttore di gara Fabbri dopo essere stato richiamato dal Var. Nonostante nell'azione offensiva portata avanti da Berardi Rui Patricio aveva respinto il pallone ma nel momento in cui si stavano rialzando Kumbulla ha rifilato un calcio all'attaccante del Sassuolo e per questo è stato espulso e l'arbitro ha poi assegnato il calcio di rigore.

Non solo, attenzione massima anche per Smalling, anche lui ammonito, che ha rischiato più volte il secondo giallo. In panchina invece il diffidato Mancini.