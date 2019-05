Roma, si pensa anche a Mihajlovic: il serbo è il piano B

Si prospetta un'estate infuocata, più dal punto di vista del toto allenatori che del meteo, ma tant'è. Almeno metà dei club di Serie A hanno la panchina instabile, tra chi ha già lasciato (Allegri, Ranieri, Gattuso) e chi potrebbe lasciare (Mihajlovic, Inzaghi, Spalletti, Semplici, Gasperini) la lista è lunga e promette di scatenare una reazione a catena non di poco conto. L'ultima indiscrezione la riporta Repubblica: Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna e già accostato a Juventus e Lazio, sarebbe il piano B della Roma in caso di mancato arrivo di Gasperini. Una soluzione intrecciata anche al futuro di Di Francesco, che sarebbe l'opzione principale dell'Atalanta nell'eventualità in cui dovesse rimanere vedova del proprio allenatore. Il sì dell'ex giallorosso alla Dea potrebbe liberare Gasperini, e di conseguenza Mihajlovic resterebbe a Bologna. Sempre che Inzaghi una volta tornato dalle vacanze decida di restare a Roma e di non partire per Milano, il Milan potrebbe tentarlo e a quel punto Sinisa sarebbe il candidato numero uno per prenderne il posto. Insomma, le probabilità sono tante così come i posti ancora in ballo, quasi nessuna società del massimo campionato italiano può ritenersi al sicuro.

LAZIO, TUTTI I NAZIONALI BIANCOCELESTI

LAZIO, FOCUS SULL'EUROPA LEAGUE

TORNA ALLA HOMEPAGE