Roma, un centrocampista è da valutare in vista del derby

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra poco più di due settimane sarà tempo di derby: Lazio e Roma si daranno battaglia in una delle partite più emozionanti del panorama calcistico mondiale. Anche per questa ragione davanti a ogni tipo di notizia nell'ambiente capitolino si inizia già a ragionare in ottica 6 novembre. In casa Roma, in particolar modo, l'attenzione di staff e tifosi si sarebbe spostata sulle condizioni di Nemanja Matic, centrocampista serbo che oggi ha saltato la rifinitura in vista della sfida di domani contro l'Helsinki. L'ex Manchester United, come riporta l'Ansa, avrebbe accusato un problema all'adduttore che lo costringerebbe a saltare la partita di Europa League e a essere valutato nel corso dei prossimi giorni.